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Школа на улице Воронина готова принять учеников

Новостройку презентует глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Новая школа на улице Воронина откроет свои двери 1 сентября. Учиться в новостройке-филиале школы № 28 будет 860 детей – все в первую смену. На сегодняшний день штат педагогов здесь укомплектован на 100%: все 34 педагога, которые предусмотрены штатным расписанием, приняты на работу. Это 8 учителей начальных классов и 26 педагогов-предметников.

В полном объеме поступили учебники для всех классов, закуплено и поставлено оборудование для образовательной деятельности. Также мы подготовили подъездные пути и подходы к школе, установили светофор на пешеходном переходе.

836 учеников уже зачислены, свободными остаются лишь 24 места:

2 класс – 4 места

3 класс – 7 мест

6 класс – 7 мест

Также есть 6 мест в специализированном первом классе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Родители еще могут подать заявление на зачисление в классы новой школы. Контактные телефоны: (8182) 68-66-89 (директор), (8182) 62-90-69 (канцелярия).

   

09 август 14:51 | : Экономика

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