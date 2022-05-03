Школа на улице Воронина готова принять учеников

Новостройку презентует глава Архангельска Дмитрий Морев:
- Новая школа на улице Воронина откроет свои двери 1 сентября. Учиться в новостройке-филиале школы № 28 будет 860 детей – все в первую смену. На сегодняшний день штат педагогов здесь укомплектован на 100%: все 34 педагога, которые предусмотрены штатным расписанием, приняты на работу. Это 8 учителей начальных классов и 26 педагогов-предметников.
В полном объеме поступили учебники для всех классов, закуплено и поставлено оборудование для образовательной деятельности. Также мы подготовили подъездные пути и подходы к школе, установили светофор на пешеходном переходе.
836 учеников уже зачислены, свободными остаются лишь 24 места:
2 класс – 4 места
3 класс – 7 мест
6 класс – 7 мест
Также есть 6 мест в специализированном первом классе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Родители еще могут подать заявление на зачисление в классы новой школы. Контактные телефоны: (8182) 68-66-89 (директор), (8182) 62-90-69 (канцелярия).