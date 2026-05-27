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Жители Архангельской области любят прогнозировать свой карьерный рост

Почти три четверти архангелогородцев (74%) уверены, что для достижения карьерных целей им необходимо развивать профессиональные навыки, выяснили аналитики hh.ru. Однако только около трети участников исследования (29%) в общих чертах представляют, какие компетенции необходимо усилить, еще 14% опрошенных ощущают нехватку знаний и навыков, но не понимают, каких именно. Конкретный список навыков, которые нужно усилить, есть только у 31% опрошенных. Остальные действуют с большей неопределенностью: 18% осваивают новые навыки интуитивно, а 8% вовсе никогда не анализировали собственные компетенции.



По данным опроса hh.ru, соискатели уже сегодня ощущают, что их знаний и навыков недостаточно для дальнейшего профессионального развития. Четверть (26%) архангелогородцев признали, что их текущих компетенций не хватает для эффективного выполнения рабочих задач. Еще 29% считают, что не смогут уверенно чувствовать себя на рынке труда через три-пять лет, если останутся на том же уровне профессионального развития, а 41% уверены, что именно нехватка компетенций мешает им претендовать на повышение зарплаты или более интересную должность. 


Наиболее высокий запрос на развитие навыков, которые необходимы для решения профессиональных задач здесь и сейчас, демонстрируют представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (41%), рабочий персонал (35%), специалисты ИТ и медицины (по 32%), сотрудники финансовой сферы и производства (по 30%), а также работники розничной торговли (29%).


Улучшить свои компетенции, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда в ближайшие три-пять лет, чаще всего хотят представители рабочих профессий (51%), ИТ-специалисты (48%), сотрудники сферы искусства, развлечений и массмедиа (45%), науки и образования (43%), а также розничной торговли (42%).

Еще один важный мотив для профессионального развития — возможность увеличить доход или перейти на более интересную работу. Чаще всего о нехватке компетенций для такого карьерного шага говорят представители ИТ (55%), сферы искусства и массмедиа (50%), рабочих профессий (48%), административный персонал и сотрудники розничной торговли (по 44%), а также специалисты науки и образования (43%).

«Интерес к развитию навыков сегодня закономерен. Рынок труда меняется быстрее, чем несколько лет назад, а конкуренция между соискателями по ряду профессий “белых воротничков” усиливается. Если в первом полугодии 2025 года на одну вакансию в Архангельской области в среднем приходилось 5,5 резюме, то сейчас конкуренция выросла до 7,3. В этих условиях уровень компетенций соискателя играет решающую роль, а карьерный план становится необходимой частью профессионального развития и устойчивого положения на рынке труда. При этом большинству специалистов с опытом работы сегодня нужен не долгий образовательный трек, а практическая «скорая помощь»: понять свои перспективы на рынке труда, определить следующий карьерный шаг, усилить резюме, подготовиться к собеседованию или вовсе сменить траекторию развития в профессии. Эту потребность часто закрывают через персональные карьерные консультации, которые дают быстрый, прикладной и персонализированный результат», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

05 август 08:19 | : Будни

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