Жители Архангельской области любят прогнозировать свой карьерный рост

По данным опроса hh.ru, соискатели уже сегодня ощущают, что их знаний и навыков недостаточно для дальнейшего профессионального развития. Четверть (26%) архангелогородцев признали, что их текущих компетенций не хватает для эффективного выполнения рабочих задач. Еще 29% считают, что не смогут уверенно чувствовать себя на рынке труда через три-пять лет, если останутся на том же уровне профессионального развития, а 41% уверены, что именно нехватка компетенций мешает им претендовать на повышение зарплаты или более интересную должность.