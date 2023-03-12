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90% жителей Архангельской области готовы пройти переквалификацию

 Исследование hh.ru показало, что архангелогородцы готовы переквалифицироваться и улучшить свои рабочие навыки, чтобы сохранить конкурентоспособность и работу. Какие навыки ценят работодатели, как учатся местные соискатели и насколько хорошо понимают технологии искусственного интеллекта – в обзоре hh.ru.  

Опрос архангелогородцев показал, что сегодня почти все (90%) соискатели так или иначе обучаются и развивают свои навыки. Из них 50%, то есть каждый второй опрошенный в любом случае готов пройти переквалификацию для сохранения
 конкурентоспособности и работы. А 45% опрошенных в целом готовы пройти какое-либо обучение, но только если возникнут серьезные сложности в поиске работы или если этого потребует будущий работодатель. По сравнению с 2020 годом число соискателей, готовых переквалифицироваться выросло на 18%. 

 Также почти все (90%) опрошенные соискатели обучаются, развивают свои навыки. Из них каждый третий (30%) уделяет профессиональному обучению несколько месяцев в год, 40% - несколько недель в год, 15% учатся новому в профессии лишь несколько дней в год, в 5% - несколько часов. Вполне вероятно, что подобные ответы давали респонденты, проходящие обязательное повышение квалификации по требованию работодателя. При этом лишь 4% респондентов не уделяют время развитию своих профессиональных навыков. 

 С точки зрения подходов, двое из трех местных респондентов заявили о том, что занимаются самообразованием и чаще всего это онлайн-образование (практикуют 51% опрошенных). Еще 60% получают тот или иной вид обучения на рабочем месте (наставничество, менторство или ротация должностей). При этом каждый пятый (21%) пользуется образовательными мобильными приложениями, ещё 21%, наоборот, обращается в традиционные образовательные учреждения. 19% ходят на семинары. При этом правительственные программы пока не получили широкого распространения – ими пользуются лишь 4% местных жителей.  

 Несмотря на довольно большой объем обучения, о котором заявляют соискатели, они также признают, что им не хватает продвинутых знаний в сфере цифровых и продвинутых технологий. Об уверенном владении такими темами как искусственный интеллект заявили 8% опрошенных. Робототехнику понимают 5%. 

 При этом работодатели также заявили, какие навыки особенно ценят в работниках и соискателях. Так, оказалось, что работодатели больше всего ценят в сотрудниках коммуникативность и навык решения проблемПри этом опрошенные сотрудники, наоборот, думают, что самые важные качества – это аналитические навыки и умение гибко организовывать свой рабочий день. 

24 апрель 09:44 | : Экономика

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