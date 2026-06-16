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Многодетной маме из Нарьян-Мара добрые прокуроры помогли получить медаль

По результатам рассмотрения принятого на личном приеме прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа обращения многодетной жительницы г. Нарьян-Мара заявителю оказано содействие в сборе документов и организовано их направление для представления к награждению.

По результатам рассмотрения собранных документов за заслуги в воспитании детей, укреплении семейных традиций, создание условий для духовного, нравственного и физического развития губернатором Ненецкого автономного округа многодетные родители награждены медалью «Родительская слава Ненецкого автономного округа».

 

23 июль 11:11 | : Будни

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