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Гострудинспекция учит архангелогородцев охране труда

Правительство России утвердило поправки в порядок обучения по охране труда — постановление от 30 июня 2026 года № 805 вносит коррективы в действующий порядок обучения по охране труда и проверки знаний. Документ вступит в силу 31 августа.

Самое заметное послабление касается внутренних совместителей. Если сотрудник уже работает в компании и его принимают на другую должность по совместительству, при этом его рабочее место, опасные факторы и характер задач не меняются, проводить вводный инструктаж и повторную проверку знаний больше не придётся. Это позволит сократить бумажный документооборот без ущерба для безопасности.

В то же время нововведения ужесточают контроль за теми, кто только начинает свой трудовой путь и выполняет работы повышенной опасности. Для таких категорий вводится чёткая периодичность повторных инструктажей — не реже одного раза в три месяца в течение первого года работы. Таким образом, обеспечивается регулярное повторение правил безопасности и контроль за молодыми специалистами в самый ответственный период адаптации.

Алексей Хоробров, руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Изменения сбалансированы: на ряду с сокращением излишних процедур в отношении работников с неизменными  условиями труда, усилена профилактика для наиболее уязвимых групп работников. Рекомендуем работодателям региона заранее скорректировать свои внутренние документы с учетом сроков изменения законодательства».

23 июль 09:01 | : Будни

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