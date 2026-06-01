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На коряжемской «пятерке» осужденные проходят профилактику от зависимостей

В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) уже на протяжении восьми лет успешно реализуется ведомственная программа, направленная на профилактику употребления психоактивных веществ и формирование мотивации к здоровому образу жизни.

В настоящий момент из числа отбывающих наказание сформирована новая 17 группа, которая начала курс социально-психологической работы по профилактике зависимостей. Организационное собрание и первое занятие были приурочены к проводимому месячнику «Мы против наркотиков», который проходит в учреждениях УФСИН и приурочен Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.  Шесть осужденных, добровольно изъявивших желание участвовать в программе, в течение трех месяцев будут проходить групповую и тренинговую психокоррекционную работу. 

В нее включены занятия с просмотром и обсуждением тематических документальных фильмов. На лекционных блоках участники получат базовые знания о природе химической зависимости и о том, какие разрушительные изменения происходят в физической, психической и социальной сферах жизни человека при употреблении наркотических средств. Особое внимание будет уделено тренингам. Психологи здесь помогут осужденным провести четкую границу между субъективным отношением к событию и самим событием, как объективной реальностью. 

Первая встреча показала вовлеченность участников группы. В ходе занятия осужденные ознакомились с правилами работы курса, приняли участие в упражнении «Круг чувств» и проявили активность при обсуждении волнующих вопросов. 

- Данные занятия ориентированы на развитие навыков самоанализа, что в перспективе позволит участникам научиться контролировать и корректно выражать свои эмоции, а также конструктивно справляться с гневом и несогласием без использования психоактивных веществ, - прокомментировали психологи ИК-5 УФСИН России по Архангельской области. – Вся работа ведомственной программы направлена на формирование осознанного отказа от употребления ПАВ.

24 июнь 11:22 | : Будни

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