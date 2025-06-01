Осужденные пинежской колонии рисовали зло

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в колонии-поселении №19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Междуреченский, Пинежский округ) с осужденными проведено групповое профилактическое занятие.

В начале встречи собравшиеся с психологом психологической лаборатории учреждения обсудили проблемы наркомании, выявление причин и последствий употребления запрещенных веществ. Отбывающие наказание высказывали мнения, говорили о своих чувствах. Далее в ходе занятия использовали элементы арт-терапии. Данный метод является одним из эффективных способов воздействия на сознание человека. Участникам предлагалось все свои чувства, мысли по отношению к наркотикам выразить на листе бумаги с помощью цветных карандашей, фломастеров и красок.

- Основными целями психологической работы по профилактике наркотической зависимости являются формирование мотивации отказа от наркотиков, оказание помощи участникам более глубоко почувствовать и пережить ситуацию наркотической зависимости, возможность эмоционально прожить эту проблему, - прокомментировали организаторы мероприятия.