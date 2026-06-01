Прокурор проверил Мезень на исполнение нацпроектов

Прокуратурой Мезенского района проведена проверка реализации национальных проектов и государственных программ

Так, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проведенного в целях реализации мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни», МАУ «Мезенская Слобода» заключен контракт на возведение объекта «Малая Слобода» в г.Мезень.

Во время очередного посещения объекта прокурором района Евгением Климовым проверен ход, качество и объем выполненных работ, заслушаны отчеты представителя подрядчика и заказчика о проблемах при выполнении работ и перспективах их окончания.

Отмечено отставание от графика производства работ в части выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению территории, в связи с чем заказчику и подрядчику внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Также Евгением Климовым посещено здание МБДОУ «Спортивная школа имени В.С. Кузина», где в рамках реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» осуществляется капитальный ремонт.

Во время посещения объекта прокурором района оценено качество выполненных работ, продвигающихся с опережением утвержденного графика.

Возведение объекта благоустройства и выполнение капительного ремонта спортивной школы остаются на контроле прокуратуры района.



