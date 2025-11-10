Вверх
Прокурор проверил прокладку теплосетей в мезенской деревне

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023-2025 годы» администрацией округа заключен контракт на выполнение работ по строительству тепловых сетей в мкр. Малая Слобода в г. Мезень.

Во время посещения возводимого объекта прокурором района Евгением Климовым проверен ход, качество и объем выполненных работ, оценены перспективы их окончания в установленный контрактом срок. 

Выявлены нарушения требований градостроительного законодательства                и сводов правил, регламентирующих организацию строительства, выполнение строительного контроля и проведение геодезических работ, послужившие основанием для внесения подрядчику представления об устранении нарушений.

Возведение тепловых сетей остается на контроле прокуратуры района. 


21 ноябрь 15:20 | : Будни

