Прокурор проверил прокладку теплосетей в мезенской деревне

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Мезенского муниципального округа Архангельской области на 2023-2025 годы» администрацией округа заключен контракт на выполнение работ по строительству тепловых сетей в мкр. Малая Слобода в г. Мезень.

Во время посещения возводимого объекта прокурором района Евгением Климовым проверен ход, качество и объем выполненных работ, оценены перспективы их окончания в установленный контрактом срок.

Выявлены нарушения требований градостроительного законодательства и сводов правил, регламентирующих организацию строительства, выполнение строительного контроля и проведение геодезических работ, послужившие основанием для внесения подрядчику представления об устранении нарушений.

Возведение тепловых сетей остается на контроле прокуратуры района.



