ИК-1 под Архангельском пахнет свежеиспеченным хлебом

На территории исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) начала функционировать новая хлебопекарня.

Она разместилась в ранее пустовавшем здании учреждения, которое отремонтировали осужденные. Здесь были выполнены необходимые работы по модернизации основного производственного цеха и вспомогательных помещений, сделан новый склад для хранения муки, обновлена система вентиляции и освещения. Эти изменения позволили строго соблюдать поточность технологического процесса и санитарные нормы.

Часть оборудования для выпечки хлеба уже имелось в учреждении. Также за счет средств федерального бюджета были закуплены необходимые современные расстоечные шкафы и хлебопекарные печи. Это значительно увеличило объемы выпекаемого свежего хлеба.

Ежедневно в стенах учреждения производится более 700 буханок по разработанным рецептам. Ассортимент включает три вида: из смеси пшеничной муки первого сорта и ржаной обдирной, а также изделия из муки первого и второго сорта. Вся продукция проходит строгий контроль качества и соответствует государственным стандартам.

Помимо своих потребностей ИК-1 обеспечивает хлебом учреждения УФСИН, располагающиеся в черте города Архангельска, это два следственных изолятора, Областная больница, колония-поселение, Управление по конвоированию и воспитательная колония. Запуск нового участка хлебопечения не только позволил перейти на 100-процентное самообеспечение, а также создать дополнительные рабочие места для осужденных.