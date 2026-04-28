"Гандвик" пронесся по Архангельску, Морев боролся на руках

Глава Архангельска (не сдерживая эмоций):

- 41-й марафон «Гандвик» состоялся! Мы поставили рекорд – 1300 участников, вдвое больше прошлого года.

На стадионе «Труд» царила атмосфера праздника. Бегуны от малышей до ветеранов преодолели дистанции - все получили заряд энергии, здоровья и поддержки.

Традиции с 1984 года мы бережно храним, но в этом году «Гандвик» заиграл по-новому.

Были вопросы к погоде, но для рекордов прохлада - самое то!

Спасибо легкоатлетам, организаторам, спонсорам, болельщикам и каждому, кто был с нами! Праздник удался!



