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"Гандвик" пронесся по Архангельску, Морев боролся на руках

Глава Архангельска (не сдерживая эмоций):

- 41-й марафон «Гандвик» состоялся! Мы поставили рекорд – 1300 участников, вдвое больше прошлого года.

На стадионе «Труд» царила атмосфера праздника. Бегуны от малышей до ветеранов преодолели дистанции - все получили заряд энергии, здоровья и поддержки.

 Традиции с 1984 года мы бережно храним, но в этом году «Гандвик» заиграл по-новому.

 Были вопросы к погоде, но для рекордов прохлада - самое то!

 Спасибо легкоатлетам, организаторам, спонсорам, болельщикам и каждому, кто был с нами! Праздник удался!


20 июнь 20:31 | : Будни

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