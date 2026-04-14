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Жара уходит из Поморья

Повеселились и хватит…

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, погода в Архангельской области будет неустойчивой. Подробности от издания «Регион 29»:

- В субботу в регионе ожидаются дожди и прохладная погода. Дневная температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов.

В воскресенье ситуация заметно изменится: воздух прогреется до +22...+27 градусов, осадки будут менее вероятны.

На следующей неделе жаркой погоды в Поморье не ожидается. По данным метеорологов, регион окажется под влиянием тыловой части циклона, расположенного над Республика Коми.

С северными ветрами в Архангельскую область начнет поступать более прохладный воздух. Ночью температура будет держаться в пределах +5...+10 градусов, днем — от +15 до +20 градусов. На северо-востоке региона местами ожидается не выше +10...+13 градусов.

Также синоптики предупреждают, что в отдельные дни при прохождении атмосферных фронтов возможны дожди.

 

19 июнь 13:57 | : Будни

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