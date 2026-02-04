В выходные Поморье ждет не погода, а мечта

В ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, в Архангельской области ожидается сухая погода без ветра. Подробности от издания «Регион 29»:

- Согласно прогнозу Северного УГМС, влияние Скандинавского антициклона принесет в регион ночные температуры от минус 2 до минус 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8-13 градусов.

На следующей неделе антициклон сохранится, так что погода продолжит радовать северян. Ночью столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 3 градусов, днем температура поднимется до плюс 10-15 градусов. Осадки пройдут лишь в конце недели на северо-востоке области.