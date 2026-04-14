Четверть компаний из Архангельска держатся за сотрудников-пенсионеров

40% архангельских компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Еще 36% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. 24% работодателей не рассматривают соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов.



Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров. В 14% компаний, принимающих возрастных кандидатов, их рассматривают на любые позиции, если соискатель — опытный специалист. Еще 13% кадровиков заявили, что берут пенсионеров на любые должности. Пенсионеров нанимают квалифицированными рабочими (11%), инженерами (10%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (9%), врачами (8%), уборщиками и охранниками (по 6%). Среди прочих позиций упоминались учителя, средний медицинский персонал, кладовщики, бухгалтеры и повара.



24% компаний Поморья старается удержать сотрудников, вышедших на пенсию. 45% не прилагают никаких усилий к удержанию.



Практика корпоративных пенсионных пакетов действует в каждой пятой компании. Наиболее распространенные меры поддержки — выплаты или подарки к праздникам (12%), материальная помощь и единовременное пособие при выходе на пенсию (по 11%), путевки на санаторно-курортное лечение (6%), а также корпоративные мероприятия (4%).

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