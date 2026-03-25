В День защиты детей в Архангельске можно будет повеселиться

Информация от издания «Регион 29»:

- В парке "Потешный двор" 1 июня гостей ждут концерт, фестиваль с квестами и вечернее выступление музыкальной группы.

С 12:00 до 14:00 на сцене парка состоятся концерт и поздравления для гостей праздника.

С 12:30 до 18:00 будет работать фестиваль «Начни лето в движении!», организованный Движением Первых. Для детей подготовят квест с возможностью получить памятные призы и подарки.

Завершится праздничный день выступлением музыкальной группы Extra Music Band. Концерт пройдет с 18:00 до 20:00.

Кроме того, с 1 июня парк аттракционов переходит на летний режим работы и будет открыт ежедневно с 11:00 до 21:00.

Организаторы отмечают, что программа мероприятий может быть скорректирована в зависимости от погодных условий.

(фото с https://mauk-park-attraktsionov.clients.site

