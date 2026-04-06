Родителям из Архангельска выпускной влетит в копеечку

В Архангельске сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 14000 рублей, а для 11 класса — 19000 рублей.

 12% сообщили, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 6%.

 Отдельная строка бюджета — выпускной наряд. Одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18000 рублей, для дочери — в 16000 рублей. В 11 классе ситуация меняется — наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 20000 рублей, на девушек — 22500 рублей.

 21% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 16%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 14% среди родителей юношей и 10% среди родителей девушек.

(фото с https://banket-ubiley.ru)
 

23 май 09:01 | : Будни

