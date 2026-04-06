Родителям из Архангельска выпускной влетит в копеечку

В Архангельске сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 14000 рублей, а для 11 класса — 19000 рублей.



12% сообщили, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 6%.



Отдельная строка бюджета — выпускной наряд. Одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18000 рублей, для дочери — в 16000 рублей. В 11 классе ситуация меняется — наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 20000 рублей, на девушек — 22500 рублей.



21% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 16%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 14% среди родителей юношей и 10% среди родителей девушек.



