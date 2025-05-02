Архангельские родители готовы потратить на выпускной в пределах двадцатки

В Архангельске организация выпускного 9-классников обходится в среднем в 12 000 рублей на ребенка. В Москве эта сумма достигает 15 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 14 000 рублей.

Для 11-классников расходы заметно выше: средние затраты составляют 18 000 рублей, в столице — 23 000 рублей, а в городе на Неве — 21 000 рублей.

Не все школьники посещают выпускной: 5% родителей 9-классников и 6% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут.

Одежда для выпускника — еще одна затратная статья бюджета. В среднем в Архангельске наряд для юноши в 9 классе стоит 15 000 рублей, а в 11 классе — 17 500 рублей. Для девушек эти суммы составляют 13 500 и 19 500 рублей соответственно.

При этом 22% родителей 9-классника и 14% родителей 11-классника не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такой вариант встречается реже — только 8% выпускниц обходятся без праздничных обновок.