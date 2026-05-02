В Архангельской области участились ДТП с электросамокатами

В регионе фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Очередной инцидент произошел 12 мая в городе Мирном, где 15-летний подросток на электросамокате не справился с управлением и врезался в припаркованный легковой автомобиль.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в пресс-службе областной ГИБДД, ДТП случилось около 18:45 у дома на улице Степанченко.

По предварительным данным, подросток управлял электросамокатом Wolonggu и двигался по дворовой территории. Юный водитель не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль. В результате происшествия подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Нарушение требований к управлению СИМ

Примечательно, что в момент ДТП юный водитель находился без соответствующей экипировки. Кроме того, выяснилось, что для управления данным электросамокатом требовалось водительское удостоверение, которого у подростка не было.

Согласно действующим правилам, если мощность двигателя электросамоката превышает 250 ватт, такое устройство приравнивается к мопеду. Для управления им требуется водительское удостоверение категории «М» или любой другой открытой категории. Игнорирование этих требований создает угрозу безопасности дорожного движения и влечет административную ответственность.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности.

Рост ДТП с участием СИМ в регионе и стране

Инцидент в Мирном — не единичный случай. По информации региональной ГИБДД, в Архангельской области участились ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Эта проблема актуальна и для других регионов России.

Так, 12 мая в Братске двое подростков 13 и 11 лет на электросамокате попали под колеса автомобиля Toyota Wish при пересечении проезжей части по пешеходному переходу — они не спешились, как того требуют правила. В Санкт-Петербурге в тот же день автомобиль сбил девушку на электросамокате на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Московской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о наезде электросамоката на молодого человека с инвалидностью в пешеходной зоне Мытищ.

Региональное законодательство ужесточается

С начала 2026 года в Архангельской области введена административная ответственность за нарушение правил использования средств индивидуальной мобильности. Как сообщил председатель комитета областного Собрания по законодательству Александр Фролов, теперь предусмотрены штрафы для операторов кикшеринга за размещение электросамокатов вне специально отведенных мест и непринятие мер по их возврату на стоянку в течение более трех часов.

Для граждан установлена ответственность за оставление СИМ без подножки или с опорой на элементы благоустройства, не предназначенные для этого. Размеры штрафов варьируются от 1000 рублей для граждан до 60 000 рублей для юридических лиц.

Напоминание Госавтоинспекции

Сотрудники полиции призывают родителей быть внимательными при покупке детям средств индивидуальной мобильности. Важно понимать, что это не игрушки, а транспортные средства, требующие соблюдения правил безопасности.

Водителям электротранспорта необходимо внимательно ознакомиться с техническими характеристиками своего устройства. Если мощность двигателя превышает 250 ватт, такое устройство приравнивается к мопеду, и для управления им требуется водительское удостоверение соответствующей категории.

Также напомним, что согласно ПДД, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу на электросамокате необходимо спешиться. Детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть — они могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам.

Неукоснительное соблюдение правил — залог сохранения жизни и здоровья ваших детей.