500 детей ждут семью в Поморье: история приемной матери из Вельского округа, воспитавшей 11 детей

В конце прошлого года семья Татьяны Шорошневой из деревни Мелединская стала победителем областного конкурса «Ассамблея замещающих семей» в номинации «С.П.О.Р.Т.». За плечами женщины — 13 детей. Двое родных и 11 приемных. Об этой удивительной семье рассказывает ИА Регион 29.

Путь в большое материнство начался для Татьяны не с радостного ожидания, а с драмы. Первую приемную дочь Алену она взяла под опеку в 2006 году. Девочка была родственницей бывшему мужу, и женщина не смогла оставить 11-летнего ребенка в беде. Через два года Алена сама начала называть ее мамой. Сегодня она работает фельдшером.

В 2012-м дети сами предложили взять в семью еще одного ребенка. «Пошли в детский дом за девочкой, но познакомились с семилетним Максимкой. Жил в шкафчике, запуганный маленький гном. Забрала сразу же домой», — говорит Татьяна.

Через год в семье появились сразу двое — семилетняя Настя и ее восьмилетний брат Марк (позже он сменил имя на Михаил). Дети были настолько оторваны от нормальной жизни, что больше привыкли общаться с животными, чем с людьми. Элементарные бытовые навыки у них отсутствовали.

В 2015 году Татьяна взяла 11-летнего Алексея. Она признается: было очень страшно, но мальчик быстро прижился. Однако спустя годы семью постигло горе — Алексей погиб во время службы в армии. Эта потеря до сих пор остается тяжелой болью для Татьяны.

В том же 2015 году женщина взяла пятилетнюю Ксению и ее шестилетнего брата Сергея. Дети боялись воды, плохо говорили, но благодаря ежедневной заботе кардинально изменились.

Позже в семье появились еще дети. Последнего на сегодняшний день — 11-летнего Сережу — взяли в феврале 2024 года.

«Эти дети мне запали в душу, — говорит Татьяна Шорошнева. — Как говорил Сократ: "В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить"».

Сегодня у выросших детей и Татьяны есть кодовое слово. Его можно сказать маме по телефону, чтобы пожаловаться или попросить помощи, даже если рядом посторонние люди. Главный секрет воспитания, по словам многодетной матери, прост: уметь поставить себя на место ребенка и всегда находить время на разговоры.

На сегодня в Архангельской области порядка 500 детей нуждаются в семейном устройстве. Из них 120 — дети-инвалиды.

Для замещающих семей в регионе действуют 17 мер социальной поддержки. В 2026 году в областном бюджете предусмотрены значительные средства: