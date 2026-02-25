Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

500 детей ждут семью в Поморье: история приемной матери из Вельского округа, воспитавшей 11 детей

В конце прошлого года семья Татьяны Шорошневой из деревни Мелединская стала победителем областного конкурса «Ассамблея замещающих семей» в номинации «С.П.О.Р.Т.». За плечами женщины — 13 детей. Двое родных и 11 приемных. Об этой удивительной семье рассказывает ИА Регион 29.

Путь в большое материнство начался для Татьяны не с радостного ожидания, а с драмы. Первую приемную дочь Алену она взяла под опеку в 2006 году. Девочка была родственницей бывшему мужу, и женщина не смогла оставить 11-летнего ребенка в беде. Через два года Алена сама начала называть ее мамой. Сегодня она работает фельдшером.

В 2012-м дети сами предложили взять в семью еще одного ребенка. «Пошли в детский дом за девочкой, но познакомились с семилетним Максимкой. Жил в шкафчике, запуганный маленький гном. Забрала сразу же домой», — говорит Татьяна.

Через год в семье появились сразу двое — семилетняя Настя и ее восьмилетний брат Марк (позже он сменил имя на Михаил). Дети были настолько оторваны от нормальной жизни, что больше привыкли общаться с животными, чем с людьми. Элементарные бытовые навыки у них отсутствовали.

В 2015 году Татьяна взяла 11-летнего Алексея. Она признается: было очень страшно, но мальчик быстро прижился. Однако спустя годы семью постигло горе — Алексей погиб во время службы в армии. Эта потеря до сих пор остается тяжелой болью для Татьяны.

В том же 2015 году женщина взяла пятилетнюю Ксению и ее шестилетнего брата Сергея. Дети боялись воды, плохо говорили, но благодаря ежедневной заботе кардинально изменились.

Позже в семье появились еще дети. Последнего на сегодняшний день — 11-летнего Сережу — взяли в феврале 2024 года.

«Эти дети мне запали в душу, — говорит Татьяна Шорошнева. — Как говорил Сократ: "В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить"».

Сегодня у выросших детей и Татьяны есть кодовое слово. Его можно сказать маме по телефону, чтобы пожаловаться или попросить помощи, даже если рядом посторонние люди. Главный секрет воспитания, по словам многодетной матери, прост: уметь поставить себя на место ребенка и всегда находить время на разговоры. 

На сегодня в Архангельской области порядка 500 детей нуждаются в семейном устройстве. Из них 120 — дети-инвалиды.

Для замещающих семей в регионе действуют 17 мер социальной поддержки. В 2026 году в областном бюджете предусмотрены значительные средства:



Направление выплатСумма
Выплаты детям-сиротам315,4 млн рублей
Вознаграждение приемным родителям199,2 млн рублей
12 май 13:48 | : Будни

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (104)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20