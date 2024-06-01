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Было у отца два сына. Архангельские родители рассказали о карьере своих детей

В большинстве семей старшие и младшие дети одинаково успешны в образовании и карьере.

В семьях, имеющих двух детей, часто оба ребенка одинаково успешны. 47% архангельских родителей ответили, что старшие и младшие дети окончили школу примерно одинаково. В 60% семей оба ребенка поступили в вуз и в большинстве случаев показывали одинаковые успехи в учебе.

 В каждой второй семье дети закончили школу по-разному: 27% опрошенных родителей рассказали про успехи старших, 22% считают более успешными младших детей. При поступлении в вуз или колледж, судя по ответам родителей, удача также чаще была на стороне старшего ребенка (13% ответов свидетельствуют о превосходстве первенца, 9% — младшего ребенка).

 Понятно, что разница в возрасте работает не в пользу младших детей. И все-таки нашлось исключение. В тех семьях, где оба ребенка закончили колледж, родители чаще гордятся оценками в дипломе младшего.

 Кому больше везет с работой? 44% родителей заявили, что оба ребенка устроились на примерно равных условиях, в каждой пятой семье успешными оказались старшие дети, в каждой шестой — младшие.

25 июнь 07:43 | : Будни

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