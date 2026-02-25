Архангелогородец, хочешь учиться в Воронеже?

Воронежский институт МВД России осуществляет набор кандидатов на обучение

В 2026 году Воронежский институт МВД России осуществляет набор кандидатов на обучение по очной форме по следующим специальностям технического профиля:

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

10.05.01 Компьютерная безопасность, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

По вопросам поступления необходимо обратиться до 15 мая 2026 года в УМВД России по Архангельской области по телефону (8182) 216-509.