Архангелогородец, хочешь учиться в Воронеже?

Воронежский институт МВД России осуществляет набор кандидатов на обучение

В 2026 году Воронежский институт МВД России осуществляет набор кандидатов на обучение по очной форме по следующим специальностям технического профиля: 

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

10.05.01 Компьютерная безопасность, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи, срок обучения — 5 лет (ЕГЭ — Русский язык, Математика (профильный уровень).

По вопросам поступления необходимо обратиться до 15 мая 2026 года в УМВД России по Архангельской области по телефону (8182) 216-509. 

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20