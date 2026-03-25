Полицейские Архангельской области посетили "Поезд Победы"

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся составе. Каждый из 10 тематических вагонов посвящен отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны: оборона Брестской крепости, битва под Москвой, блокада Ленинграда и Дорога жизни, Сталинградская битва, Нюрнбергский процесс…

«Поезд Победы» посетили и слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Архангельской области.

Под стук колес по маршруту молодых стражей порядка «провела» аудиогид – 19-летний машинист поезда Лидия. Через свои воспоминания и ощущения, она рассказала полицейским о самой кровопролитной войне XX века и судьбе своего поколения, сумевшего не только отстоять свою Родину, но и освободить от фашистских захватчиков пол-Европы.

Вагон военно-санитарного поезда, вагон, в котором фашисты везли в концлагеря пленных, вагон, рассказывающий о военных преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии … Все воссоздано с удивительной точностью и реалистичностью.

– Я словно побывал рядом с этими людьми, ехал с ними в одном поезде. Самое тяжелое зрелище – это вагон-концлагерь и газовая камера с детьми. Было страшно! Я считаю, что в «Поезде Победы» должен побывать каждый. Это наша история. Нет такой семьи в России, в которой не воевал бы дед или прадед, и то, что они пережили, то, через что прошли на пути к Победе, должен знать каждый! – поделился впечатлением от экскурсии слушатель Центра младший лейтенант полиции Александр Попов.



