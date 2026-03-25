Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полицейские Архангельской области посетили "Поезд Победы"

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка, размещенная в движущемся составе. Каждый из 10 тематических вагонов посвящен отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны: оборона Брестской крепости, битва под Москвой, блокада Ленинграда и Дорога жизни, Сталинградская битва, Нюрнбергский процесс…

«Поезд Победы» посетили и слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Архангельской области.

Под стук колес по маршруту молодых стражей порядка «провела» аудиогид – 19-летний машинист поезда Лидия. Через свои воспоминания и ощущения, она рассказала полицейским о самой кровопролитной войне XX века и судьбе своего поколения, сумевшего не только отстоять свою Родину, но и освободить от фашистских захватчиков пол-Европы.

Вагон военно-санитарного поезда, вагон, в котором фашисты везли в концлагеря пленных, вагон, рассказывающий о военных преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии … Все воссоздано с удивительной точностью и реалистичностью.

– Я словно побывал рядом с этими людьми, ехал с ними в одном поезде. Самое тяжелое зрелище – это вагон-концлагерь и газовая камера с детьми. Было страшно! Я считаю, что в «Поезде Победы» должен побывать каждый. Это наша история. Нет такой семьи в России, в которой не воевал бы дед или прадед, и то, что они пережили, то, через что прошли на пути к Победе, должен знать каждый! – поделился впечатлением от экскурсии слушатель Центра младший лейтенант полиции Александр Попов.


 

25 апрель 15:37 | : Будни

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (360)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20