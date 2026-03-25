Почетный донор в рясе приветствовал студентов СГМУ

В Северном государственном медицинском университете прошло торжественное мероприятие, посвященное Национальному Дню донора. Среди гостей праздника был глава епархиального образовательного отдела, почетный донор России священник Кирилл Кочнев. 

 Событие посвятили чествованию тех, кто сотрудничает с Архангельской станции переливания крови. «На этом празднике мы поздравили доноров Архангельской области с награждением их удостоверениями и нагрудными знаками "Почетный донор России"», — рассказали в организации. 

 Нагрудные значки и удостоверения «Почетный донор России» были вручены 14 северянам. Их поздравил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко. 

 Сделать день по-настоящему праздничным помог заслуженный коллектив народного творчества «Сиверко». 

 Мероприятие прошло в рамках Всероссийской донорской акции - конкурса #ГодДонораЕдинствоНародовРоссии, который был инициирован Национальным фондом развития здравоохранения, ФМБА России и Российским Красным Крестом. Кроме того, это мероприятие нами было проведено в рамках #ГодаКультурыРусскогоСевера, объявленого в 2026 году Губернатором Архангельской области Александром Цыбульским по инициативе Общественной палаты Архангельской области.

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20