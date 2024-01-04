Архангельская станция переливания крови присоединилась к акции "Леди - Донор"

В честь Международного женского дня Архангельская станция переливания крови приготовила к 8 марта для женщин приятный сюрприз. Детали раскрывает издание «Регион 29»:

Основная цель акции «Леди – Донор» — привлечь внимание к донорству и поощрить постоянно сдающих кровь представительниц прекрасной половины человечества. Уже завтра, 7 марта, с 08:00 до 12:00 каждая девушка, пришедшая на донацию, получит от Станции переливания крови небольшой подарок к женскому празднику.

Главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник отметил, город присоединится ко всероссийской акции впервые. Женщин-доноров в Архангельской области не более 30% от общего количества доноров.

— Будем с нетерпением ждать данный день, чтобы запечатлеть моменты, — пригласили на донацию женщин-доноров специалисты.

Отметим, что с более подробной информацией об акции и работе станции можно ознакомиться по ссылке.