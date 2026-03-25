Васьковскую школу не сделают восьмилетней

После публикации в ИА « Rusnord» материала «Оптимизация или деградация васьковской школы», получилось сделать ещё одно доброе дело - Администрация и отдел образования Приморского округа отказался от идеи превращения школы в посёлке Васьково в восьмилетнюю, пойдя навстречу требованиям родителей. И это несмотря на то, что численность учеников старших классов катастрофически снизилась.

Остаётся только пожелать не идти больше на поводу сложившихся обстоятельств - снижения численности учеников, а предпринимать плановые меры по повышению наполняемости школы и детского сада, сформировав план увеличения демографической численности п. Васьково через социально-экономические методы.

Тем более, что посёлок является пригородом города Архангельска, имеет хорошую экологию, отличную транспортную доступность в любое время года и хорошо развитую инфраструктуру .