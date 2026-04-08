Треть архангелогородцев воспринимают искусственный интеллект как друга и соратника

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выявили, что искусственный интеллект все активнее интегрируется в бизнес-процессы и сотрудники воспринимают его как полезный инструмент. Для 29% респондентов из Архангельской области ИИ стал хорошим помощником, хотя они пока не готовы считать его «полноценным коллегой». А 4% опрошенных уже воспринимают нейросети как полноправных участников команды.


Самыми активными пользователями искусственного интеллекта ожидаемо оказались работники в возрасте 25–34 лет — среди них ИИ в работе используют 33%. Молодежь до 24 лет также активно осваивает технологии (30%). С увеличением возраста этот показатель снижается: среди сотрудников старше 45 лет нейросетями пользуются в среднем 20%.


Половине молодежи ИИ помогает работать лучше 


Для половины молодых людей (до 18 лет — 49%, 18–24 года — 51%) технологии стали отличным помощником в работе. Среди возрастной категории 45+ этот взгляд разделяют лишь 29%, при этом около половины взрослых респондентов отмечают, что их работа пока не предполагает использования ИИ (47% опрошенных в возрасте 35–44 лет, 46% — 45–54 года и 50% — 55 и старше). Также обнаружилось гендерное различие: мужчины в два раза чаще женщин склонны наделять ИИ статусом «коллеги» (4% против 2%).


В профессиональном плане ИИ ожидаемо лидирует там, где важна работа с информацией и креатив: в профсферах «Маркетинг, реклама и PR» (68%), «Искусство, массмедиа и развлечения» (63%), «Информационные технологии» (59%). Напротив, в сферах производства, сервисного обслуживания, безопасности (по 55%) и транспорта (53%) ИИ пока внедряется медленнее из-за высокой доли физического труда.


Новые возможности с ИИ: эффективность и интересные задачи


Работники только начинают открывать для себя преимущества ИИ, отмечая, что он не заменяет человека, а помогает ему стать эффективнее. Около 10% респондентов из Архангельской области уже зафиксировали рост конкурентоспособности своего бизнеса благодаря технологиям, а 7% заявили о появлении новых, более интересных задач и ролей.


В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию своего функционала в сторону появления более интересных задач. 


В профессиональных категориях наиболее заметное влияние ИИ фиксируется в сферах, где высока доля интеллектуального и креативного труда. Абсолютный лидер — маркетинг, реклама и PR: 40% специалистов заявили о росте эффективности, а у 31% появились новые роли. В ИТ-секторе 25% говорят о повышении конкурентоспособности, 19% получили новые задачи, в профсфере «Управление персоналом, тренинги» у 31% опрошенных благодаря ИИ появились новые роли, а 18% стали работать эффективнее. В интеллектуальных сферах ИИ не просто ускоряет работу, но и создает для специалистов новые карьерные возможности.


 

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

