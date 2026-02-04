Вверх
Треть архангелогородцев используют искусственный интеллект на работе ежедневно

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что 27% жителей Архангельской области применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно.



При этом 38% опрошенных местных жителей пока не используют ИИ в работе, но хотели бы освоить его в будущем. 21% отметили, что в их деятельности это неприменимо, а 14% просто не хотят использовать его в работе. 


ИИ в своей профессиональной деятельности используют респонденты всех профсфер, однако наиболее активно — специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR (82%). На втором месте — информационные технологии (66%). Далее следуют представители науки и образования, а также искусства, развлечений и массмедиа — по 49%. Среди высшего и среднего менеджмента ИИ применяют 46% опрошенных, в сфере управления персоналом и тренингов — 44%. Юристы используют ИИ в работе в 36% случаев, специалисты по закупкам — в 33%. В сфере туризма, гостиниц и ресторанов показатель составляет 28%, среди административного персонала — 27%.


Опрос hh.ru показал, что 33% респондентов из Архангельской области, которые обращаются за помощью к ИИ в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 40% — несколько раз в неделю, а 27% — несколько раз в месяц. 


Если говорить о ежедневном использовании, то чаще всего к ИИ обращаются специалисты в сфере информационных технологий — 62% применяют их каждый день. В маркетинге, рекламе и PR этот показатель составляет 55%. По 45% ежедневных пользователей зафиксировано среди высшего и среднего менеджмента, а также в строительстве и недвижимости. В науке и образовании ИИ ежедневно используют 38% респондентов, среди административного персонала — 36%, среди юристов — 34%. В сфере искусства, развлечений и массмедиа показатель достигает 33%, в финансах и бухгалтерии — 32%, столько же — в продажах и обслуживании клиентов. В производстве и сервисном обслуживании ежедневно применяют ИИ 26% опрошенных.


Исследование показало, что в Архангельской области пользователи ИИ чаще всего обращаются к нему для поиска необходимой рабочей информации (57%). 43% используют ИИ для подготовки писем и сообщений для общения с клиентами, партнерами и коллегами, 37% — для анализа и систематизации больших объемов информации. По 33% применяют ИИ для поиска ошибок в текстах и коде, а также для перевода иностранных текстов и видео.


20% используют ИИ при подготовке к выступлениям и верстке презентаций. По 17% доверяют ему выполнение прямых рабочих задач (копирайтинг, написание кода, дизайн) и расшифровку аудио. 10% указали, что ИИ прогнозирует потенциальные аварийные ситуации. По 3% передали ИИ управление календарем, автоматизировали обслуживание клиентов и отметили предупреждение об износе оборудования и техники.


«Чаще всего сотрудники в Архангельской области отмечают, что ИИ помог им освоить новые навыки — об этом сообщили 53% опрошенных. 40% стали работать более продуктивно и эффективно, по 33% указали, что их работа стала интереснее и что в задачах стало меньше ошибок. В то же время важно понимать, что ИИ подходит не для всех сфер и не могут полностью заменить человека там, где необходимы экспертная оценка, ответственность и личное присутствие», — отметила Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.


 

20 февраль 08:43 | : Экономика

