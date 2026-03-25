Сотрудники РВК-Архангельск прошли углубленное обследование своего здоровья

В РВК-Архангельск продолжается серия мероприятий по новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который пришел на смену проекту «Здравоохранение». Его главная цель — не просто проверить здоровье, а выявить скрытые риски на ранней стадии и сохранить трудоспособность сотрудников на долгие годы.

Обследование провели прямо на территории предприятия специалисты Центра медицинской профилактики при 7-й городской больнице. Комплексный подход позволил объективно оценить фактическое состояние их организма.

«Водоканал — это предприятие, где важна физическая выносливость и ясная голова. Мы видим свою задачу в том, чтобы создать условия, при которых каждый сотрудник может вовремя проверить здоровье без лишних усилий. Углубленное обследование в рамках нацпроекта — это не просто медицинская услуга, а реальная инвестиция в нашу команду, в ее стабильность и благополучие», — отметила начальник управления по охране труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск РВК-Архангельск Нина Григорчук.

Специалисты Центра медпрофилактики проанализировали пищевые привычки сотрудников, уровень их физической активности и особенности образа жизни. Скрининг на биоимпедансметре определил соотношение жировой и мышечной ткани: это важно, чтобы вовремя выявить нарушения обмена веществ или начальные признаки снижения мышечной массы. Дополнительно проведены тесты для курящих на смокелайзере — приборе, измеряющем уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и помогающем оценить состояние дыхательной системы. По завершении обследований каждый участник получил консультацию врача с персональными рекомендациями по питанию и физической активности с учетом индивидуальных особенностей организма.

«Такие обследования — это не формальность. Биоимпедансметрия, например, позволяет заглянуть внутрь тела: увидеть, достаточно ли мышечной массы, нет ли скрытого ожирения. А для курящих исследование на смокелайзере — мощный мотиватор: когда человек видит цифры реального ущерба для своих легких, это часто помогает пересмотреть привычки. Наша задача — не напугать, а вовремя направить и подсказать, как продлить активную, здоровую жизнь без болезней», — рассказал врач Центра медицинской профилактики Александр Фадеев.

Возможность пройти комплексную диагностику без отрыва от производства оценили и сами работники. «Обычно, чтобы пройти таких врачей, нужно тратить время, ехать в поликлинику, сидеть в очередях. А тут – прошел по трем кабинетам прямо в офисе компании, и за час тебя буквально «просветили» всего. Сделали и анализы состава тела, и легкие проверили. Очень удобно. Приятно, когда компания так относится к твоему здоровью», - поделился впечатлениями мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Иван Софьин.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» нацелен на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян. РВК-Архангельск включился в эту работу, показывая пример ответственного отношения к сотрудникам.