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Центр здоровья в Архангельске обновлен и готов к свершениям

В Архангельской городской клинической больнице №7 открылся обновленный Центр здоровья, ставший еще одним шагом в реализации Народной программы "Единой России" в сфере здравоохранения. Не только обновлено оборудование и кадровый состав, но и переосмыслен подход к профилактике хронических заболеваний, что является ключевым фактором улучшения здоровья и продолжительности жизни жителей Поморья.

 Центр здоровья ориентирован на углубленное обследование пациентов, у которых в ходе диспансеризации были выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Это важный этап в цепочке профилактических мероприятий, позволяющий выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить их развитие.

 Как пояснила врач медицинской профилактики АГКБ №7 Регина Махлушева, в Центр обращаются пациенты с факторами риска, связанными с лишним весом, курением и другими аспектами образа жизни. На основе проведенных исследований разрабатываются индивидуальные программы по питанию и рекомендации по физической активности. Через полгода проводится контрольный осмотр для оценки динамики изменений и мотивации пациентов к дальнейшей работе над собой. Такой персонализированный подход позволяет добиться наилучших результатов в изменении образа жизни и улучшении здоровья.

Специалисты проводят подробное анкетирование пациента, оценивая пищевое поведение, уровень физической активности и другие составляющие образа жизни. Определяется содержание жировой ткани в организме, биологический возраст сосудов и функциональное состояние дыхательной системы. Комплексное обследование позволяет получить полную картину состояния здоровья пациента и выявить потенциальные риски.

 По словам министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского, все обследования занимают не более часа, а Центр здоровья оснащен в соответствии с новейшими методическими рекомендациями. Несмотря на то, что в городе пока только один такой центр, доступ к нему имеют пациенты из любого медучреждения области, у которых в ходе диспансеризации выявлены факторы риска.

 В планах Центра здоровья – до конца года провести обследования более 14 тысяч пациентов. Это амбициозная задача, требующая эффективной организации работы и высокого профессионализма специалистов.

 Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", частью которого является развитие профилактического направления, тесно связан с обязательствами, взятыми "Единой Россией" в рамках Народной программы. Обновленный Центр здоровья в Архангельске является конкретным примером реализации этих обязательств, демонстрируя стремление партии к улучшению здоровья и повышению качества жизни жителей региона.

 Открытие и развитие таких Центров здоровья является стратегически важным шагом, направленным на формирование культуры здорового образа жизни, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни. Инвестиции в профилактику – это инвестиции в будущее Архангельской области.

13 май 17:11 | : Политика / Экономика

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