Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днем космонавтики

Уважаемые жители Архангельской области!

Дорогие ветераны и работники ракетно-космической отрасли, военнослужащие подразделений Воздушно-космических сил России! Поздравляю вас с Днем космонавтики!

За 65 лет этот праздник стал символом выдающихся достижений отечественной науки, силы человеческого разума и стремления к новым открытиям. Первый полет человека в космос стал воплощением мечты многих поколений и открыл новую эпоху в развитии мировой науки и технологий.

Сегодня космическая отрасль играет важнейшую роль в жизни страны. Благодаря развитию космических технологий обеспечиваются связь и интернет, навигация и оперативные метеоданные, ведется мониторинг природных процессов и изменений климата, координируются спасательные операции, проводятся уникальные научные исследования на орбите.

Свой значимый вклад в развитие российской космонавтики и укрепление технологического суверенитета страны вносит и Архангельская область. Именно здесь расположена самая северная космическая гавань России – космодром Плесецк, где реализуются национальные и международные космические проекты, проходят испытания новейших образцов техники, обеспечивающих обороноспособность государства.

Основой этих достижений являются профессионализм, ответственность и преданность делу специалистов отрасли – ученых, инженеров, конструкторов, техников, баллистиков и навигаторов. Благодарю всех, кто своим трудом укрепляет позиции России в космосе.

Особое внимание в регионе уделяется подготовке будущих кадров для космической отрасли. В 2025 году в школе №4 города Мирный начал работу инженерно-космический класс, где школьники изучают основы космонавтики и ракетостроения. Настоящим примером для юных жителей Поморья является уроженец поселка Североонежск Плесецкого округа, Герой России, летчик-космонавт Иван Вагнер, который регулярно встречается с молодежью и делится профессиональным опытом.

В этот знаменательный для страны день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и вдохновения! Пусть стремление к высоким целям, открытиям и новым достижениям всегда ведет нас вперед.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский