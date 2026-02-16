Еще пошалим!

Только что в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Это означает, что, как минимум год, Апокалипсис не наступит.

Схождение Благодатного огня происходит в полдень Великой субботы перед православной Пасхой. Вынос огня для верующих означает выход из гроба «Света истинного» — воскресшего после распятия Иисуса Христа.

Так как чудо схождения огня связано с темой Воскресения Иисуса, которое случилось как раз в субботу вечером, то и огонь сходит именно там, где было похоронено его тело и где он вернулся к жизни. Это происходит в здании, построенном в IV веке, на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус. Внутри храма находятся Гроб Господень и Камень помазания, на котором его тело готовили к погребению, и еще там же находится крупнейшая в мире частица Животворящего Креста Господня.

Уже сегодня Благодатный огонь прибудет в Москву… и дальше поедет (полетит) по всей России.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

11 апрель 14:17 | : Будни / Верую

