Прокурор Белогуров проверил житье осужденных и подследственных в Вельске

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым совместно с членами общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания в Архангельской области, проведены проверки состояния законности в дислоцированных в г. Вельске исправительной колонии № 14 и следственном изоляторе № 3.

В ходе проверки посещены жилые и запираемые помещения, медицинские части, столовые, банно-прачечные комбинаты и ряд других коммунально-бытовых и рабочих объектов, где трудоустроены осужденные. Обратившимся на личный прием обвиняемым и осужденным даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрациями проверенных учреждений принимаются меры по обеспечению должных режимов отбывания наказания в виде лишения свободы и содержания под стражей, надлежащей охраны и изоляции обвиняемых и осужденных, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав.

Однако установлены факты неисполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном сопровождении обвиняемых и осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в сферах пробации и обеспечения пожарной безопасности, а также организации воспитательной работы с осужденными.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.