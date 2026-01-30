Архангельский УФСИН выбрал свою супергерл

На сцене Молодежного центра Архангельской области состоялось мероприятие, на котором определи победительницу конкурса «Мисс УИС - 2026» среди сотрудников УФСИН России по Архангельской области. Ей стала Руслана Соколова, проходящая службу в ИК-21 ОУХД (Плесецкий округ) регионального Управления.

Отборочный этап восьмого Всероссийского конкурса собрал 18 представительниц прекрасного пола, которые выбрали своей профессией важную и ответственную службу в уголовно-исполнительной системе. Участницы мероприятия приехали практически из всех учреждений Поморья, чтобы показать свои знания, умения и творческие способности зрителям, среди которых были не только коллеги, но и их родные. Выступления девушек оценивало жюри. В него вошли заместитель начальника регионального УФСИН Владимир Тропов, председатель ветеранской организации аппарата Управления Светлана Борисовна Гребнева, временно исполняющий обязанности председателя Архангельской областной организации ОГО ВФСО «Динамо» Ирина Авилова, депутат Архангельского областного Собрания депутатов Дмитрий Семушин, исполняющий обязанности руководителя Агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич, начальник управления прямых продаж ПАО Сбербанк Елена Шиловская, а также главный редактор журнала «Мagazine» Андрей Жданов.

Региональный этап Всероссийского конкурса состоял из нескольких туров. Первый – профессиональный - девушки его прошли еще в январе. В нем они демонстрировали свои навыки в огневой, строевой и физической подготовке. Все показатели были переданы в комиссию, которая определила самых профессионально подготовленных сотрудниц, получивших право продолжить борьбу за почетное звание в дальнейших этапах состязания.

На следующих прошедших творческих этапах девушки сияли в форме и вечерних нарядах. Весьма интересным стал конкурс «Визитная карточка и реклама профессии». Участники стремились не только рассказать о себе, своей семье, увлечениях и хобби, но и в оригинальной форме представить специфику профессиональной деятельности.

Одним из самых ярких этапов стал показ мод. Конкурсантки сменили форменное обмундирование на вечерние наряды, продемонстрировав вместо строевого шага уверенную и красивую походку на каблуках. Проявив максимум артистизма и обаяния, сотрудницы ведомства вновь доказали, что женственность и красота являются неотъемлемой частью их образа даже в условиях нелегкой службы.

Завершающим и наиболее впечатляющим этапом программы стал творческий конкурс, темой которого стал Год культуры Русского Севера, объявленный в Поморье. Каждое выступление сопровождал особый антураж, костюмы, декорации и музыкальное оформление, погружавшие зрителя в мир исконно русского колорита.

По общему мнению членов жюри, сотрудницы уголовно-исполнительной системы Поморья в полной мере проявили свои таланты, показав и доказав, без сомнения, что они самые лучшие - настоящие «Красавицы в погонах». По результатам подсчитанных баллов в итоге победительницей регионального этапа конкурса «Мисс УИС - 2026» стала Руслана Соколова, сотрудница ИК-21 ОУХД. Заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов надел корону на Мисс УИС. По решению жюри Первой Вице-Мисс стала сотрудник аппарата Управления Александра Иванова, титул Второй Вице-Мисс был присужден сотруднику УИИ УФСИН Дарье Линковой. Всем участникам вручили дипломы и подарки.

Победительница регионального этапа Руслана Соколова представит уголовно-исполнительную систему Поморья на общероссийском конкурсе красоты и талантов.