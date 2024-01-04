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Архангелогородцы продолжают верить в дружбу между мужчиной и женщиной

В то, что дружба между мужчиной и женщиной существует, верят 59% мужчин и 67% женщин, проживающих на территории Архангельской области.

Женщины чаще, чем мужчины, склонны верить в возможность дружбы представителей разных полов (67% против 59% соответственно). Мужчины же больше верят в любовь с первого взгляда.

 О наличии друзей среди мужчин рассказали 67% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, — 62%.

 В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще тех, кто моложе. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами также чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.

04 июль 07:42 | : Будни

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