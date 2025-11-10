Вверх
Сотрудники архангельского УФСИН признались сотредницам в любви

В преддверии Международного женского дня в подразделениях УФСИН России по Архангельской области чествуют представительниц прекрасного пола, выбравших делом своей жизни служение Отечеству. Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона трудятся и несут службу более полутора тысяч женщин.

Женщины в погонах в УИС Поморья - это высококвалифицированные специалисты, которые наравне с мужчинами справляются с самыми сложными и ответственными задачами. Они служат в отделах охраны и режима, работают в психологических и кадровых службах, обеспечивают юридическое сопровождение, занимаются воспитательной работой с осужденными, лечат пациентов в медицинских частях и ведут сложную финансово-хозяйственную деятельность. Среди них немало настоящих мастеров своего дела, отмеченных ведомственными наградами, спортсменок, победительниц профессиональных конкурсов и многодетных матерей. Многие успешно совмещают строгий график, суточные дежурства и физическую подготовку с созданием домашнего уюта, воспитанием детей и любимыми хобби.

- Служба в нашей системе требует особой выдержки, дисциплины и твердости характера. Однако именно женщины привносят в суровые будни ведомства ту долю проницательности и чуткости, которая так важна в нашей ежедневной деятельности, - отметил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк.

В преддверии праздника во всех учреждениях области проходят торжественные мероприятия. Женщинам-сотрудницам вручают ведомственные награды, почетные грамоты, очередные специальные звания и, конечно, же преподносят цветы. 


 

06 март 10:18 | : Будни

