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"Единая Россия" запустила предварительное голосование в Архангельской области

Решение о запуске процедуры предварительного голосования «Единой России» (ПГ) было принято на заседании Президиума Генсовета партии.

«На протяжении 14 лет «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая открытым способом отбирает своих кандидатов. Участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех наших кандидатов вне зависимости от уровня выборов, от ранга, статуса, занимаемых должностей и прошлых заслуг. Мы, безусловно, совершенствуем процедуры. Но суть остаётся одна – кандидатов на выборы от «Единой России» выбирают люди. И последнее слово остаётся за ними», – подчеркнул секретарь Генсовета Андрей Турчак.

В этом году процедура традиционно пройдёт в электронном формате. Речь идёт не только о цифровизации операционных процессов, но и возможности для самих избирателей контролировать чистоту ПГ с помощью использования открытых технологий блокчейн.

«Как и в прошлом году регистрация выборщиков будет проводиться исключительно с использованием портала Госуслуг. Все требования к защите данных будут строго контролироваться», – сообщил секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак также подчеркнул, что «Единая Россия» готова к отражению кибератак на систему предварительного голосования. А опыт прошлого года доказал, что, несмотря на внешнее давление на цифровую инфраструктуру партии, ПГ защищено и проходит в штатном режиме.

«Мы понимаем, что платформа ПГ в этом году станет одной из целей кибератак. Партия к этому готова. Вся необходимая IT-инфраструктура для их отражения выстроена, подготовлены резервные схемы работы», – сказал он.

С 3 по 7 марта состоится запуск ПГ в регионах. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая.

«Электронное голосование будет проходить с 22 по 28 мая. В течение двух дней после его завершения мы подведем итоги», – сообщил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

По всей стране ПГ пройдет по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области - по 4-й. Голосуют по этой модели те избиратели, которые включены в утверждённый оргкомитетом процедуры список. 

ПГ впервые пройдет в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Процедура будет организована в двух форматах – электронно и очно, для обеспечения безопасности людей. При этом для избирателей и кандидатов сделают ряд исключений.

Для кандидатов исключения будут связаны с предоставлением сведений об отсутствии счетов в иностранных банках, доказательств отсутствия гражданства и справки о судимости.

Подготовить кандидатов к участию в ПГ и в избирательной кампании поможет проект «ПолитСтарт». В этом году обучение на его площадке смогут пройти политтехнологи, которые хотят участвовать в работе избирательных штабов.

В заключение Андрей Турчак поручил при проведении ПГ обратить особое внимание на кандидатов из числа участников СВО и волонтеров, находящихся в зоне спецоперации. У них есть запрос на участие в выборах, отметил он.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней - 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. 

«В Архангельской области ПГ пройдет по первой, самой открытой, модели голосования. В областное Собрание депутатов замещается 24 одномандатных округа и 23 мандата по спискам. В Архангельской городской Думе кандидаты поборются за 30 мандатов. 15 - по одномандатным округам и 15 по спискам. По 1-ой и 4-ой модели пройдет предварительное голосование в органах местного самоуправления. Всего по 75 мандатам. 

Кто будет представлять партию «Единая Россия» на выборах, решат люди с помощью ЭПГ. В отличие от других партий, у нас есть такой метод «отсеивания» кандидатов, чтобы они отвечали требованиям самих избирателей. Это, несомненно, наше конкурентное преимущество. Наша партия дает возможность каждому попробовать свои силы в большой политике. На это не влияет ни статус, ни прочие регалии. «Единая Россия» была и остается точкой сборки президентского большинства, уверен, что мы в очередной раз докажем это на праймериз и на выборах», - прокомментировал руководитель регионального исполкома партии Иван Воронцов.  

02 март 12:53 | : Политика

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