Семь лет колонии за «красивые» делянки: экс-глава Красноборского лесничества проиграл апелляцию

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда признала законным приговор бывшему директору ГКУ «Красноборское лесничество». Чиновника осудили за получение крупной взятки от предпринимателя за содействие в заготовке древесины в легкодоступных местах с ценным хвойным лесом, предназначенных для местных жителей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Архангельской области, приговор Красноборского районного суда от 26 ноября 2025 года вступил в законную силу. Экс-руководитель лесничества признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с марта 2022 года по февраль 2023 года подсудимый, находясь при исполнении должностных обязанностей, получил от индивидуального предпринимателя часть взятки в сумме 50 тысяч рублей от общей оговоренной суммы в 200 тысяч рублей. Деньги передавались за оказание содействия в заготовке древесины в лесных делянках Красноборского района, расположенных в легкодоступных местах и с хорошим хвойным лесом. Примечательно, что эти участки предназначались для заготовки древесины местным населением для собственных нужд.

Условием незаконной сделки стало исключение проверок соблюдения правил заготовки древесины предпринимателем, а также помощь в составлении от имени граждан отчетов об использовании лесов.

Важно отметить, что в июне прошлого года в отношении этого же лица суд уже рассматривал уголовное дело по обвинению в получении трех взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

По новому приговору, с учетом совокупности преступлений, осужденному окончательно назначено 7 лет 1 месяц лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Сама сумма взятки конфискована в доход государства. Доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника о невиновности областным судом отклонены в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.

Дело красноборского лесничего вписывается в общероссийскую тенденцию ужесточения наказаний за коррупцию в лесном хозяйстве. Судебная практика последних лет показывает, что за аналогичные преступления чиновники получают реальные сроки заключения, причем нередко — в колониях строгого режима.

Так, в январе 2026 года Верховный суд Коми оставил в силе приговор бывшему руководителю Ухтинского лесничества, его заместителю и участковому лесничему. Они признаны виновными в получении взяток организованной группой на общую сумму более 5 млн рублей за выделение земельных участков с лесными насаждениями и гарантированное заключение договоров купли-продажи по результатам аукционов. Экс-руководитель получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом 6 млн рублей, его заместитель — 9 лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей .

В Калужской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора ГКУ «Куйбышевское лесничество». Женщина-руководитель получила взятки на общую сумму 430 тысяч рублей и организовывала сокрытие следов нарушений, допускаемых лесозаготовителями. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей .

Одним из самых суровых стал приговор в Красноярском крае: в ноябре 2025 года бывший директор Пойменского лесничества получил 11 лет колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей. Суд установил, что в 2017-2020 годах он получал взятки от предпринимателей за оформление документов на вырубку ценных пород деревьев по договорам купли-продажи для собственных нужд, хотя знал, что древесина идет в коммерческий оборот. Общая сумма взяток составила 4 млн рублей .

В Свердловской области директор Сысертского лесничества обвиняется в получении взяток от коммерческого арендатора за общее покровительство и попустительство , а в Кузбассе начальник Беловского лесничества — во взятке 2,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности и содействие в заключении договора аренды без торгов .

Правоохранительные органы все чаще применяют комплексный подход, привлекая к ответственности не только взяткополучателей, но и взяткодателей. Например, по делу в Ухте трое лесозаготовителей оштрафованы на суммы от 3 до 3,5 млн рублей .

Таким образом, приговор экс-главе Красноборского лесничества соответствует складывающейся судебной практике, когда за коррупцию в лесной отрасли, особенно связанную с ущемлением прав местного населения на заготовку древесины, назначаются реальные сроки заключения с крупными штрафами и конфискацией незаконно полученных средств.