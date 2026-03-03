Вверх
Бывший глава Североонежского не смог оспорить приговор за некачественный щебень у почты

В Архангельской области вступил в законную силу приговор бывшему главе муниципального образования «Североонежское», признанному виновным в злоупотреблении полномочиями при благоустройстве поселка. Апелляционная инстанция областного суда оставила жалобу защиты без удовлетворения.

Как сообщили в прокуратуре Архангельской области и НАО, приговор Плесецкого районного суда от 18 декабря 2025 года вступил в законную силу. Экс-чиновник осужден по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2020 по июнь 2021 года глава Североонежского в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды заключил четыре контракта со знакомым индивидуальным предпринимателем на благоустройство общественной территории «Площадь у почты». Общая сумма контрактов превысила 1,9 миллиона рублей.

Однако подрядчик выполнил работы некачественно и не в полном объеме. Вместо предусмотренного техзаданием покрытия площадь засыпали щебнем мелкой фракции, непригодным для этих целей. Несмотря на это, осужденный подписал акты приемки, а в период своего отсутствия обеспечил подписание документов подчиненным сотрудником.

В результате подрядчику необоснованно перечислили более 890 тысяч рублей, чем был причинен ущерб бюджету муниципального образования. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ.

Сам бывший глава вину в совершении преступления не признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда, согласившись с позицией прокурора, оставила жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, санкция части 2 статьи 285 УК РФ предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

04 март 10:26 | : Будни

