Каждый шестой работающий северянин планирует продлить выходные в честь 8 Марта

Более 16% работающих россиян намерены взять отгулы или использовать дни отпуска, чтобы увеличить количество выходных в связи с празднованием Международного женского дня. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, включая Северо-Западный федеральный округ.

В этом году календарь благоволит любителям длинного отдыха: 8 Марта выпадает на воскресенье. Согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, присоединив всего один дополнительный день, можно получить полноценный мини-отпуск.

Согласно данным исследования, которые поступили в редакцию ИА «Руснорд», продлевать отдых планируют 16% респондентов. Чаще всего о таком намерении заявляют молодые люди в возрасте до 34 лет (18%), а также граждане с ежемесячным доходом от 80 до 150 тысяч рублей (20%).

Отказ от продления выходных — выбор большинства: 61% опрошенных не собираются брать дополнительные дни. Еще 11% пока не определились с планами. Интересно, что мужчины проявляют чуть больше инициативы в желании отдохнуть: присоединить отгулы или отпуск к празднику планируют 17% представителей сильного пола против 16% среди женщин.

В SuperJob отмечают рост популярности практики продлевать отдых. В прошлом году, когда 8 Марта выпадало на субботу, а выходной переносили на июнь, наращивать каникулы за счет отгулов собирались лишь 8% россиян. Эксперты связывают нынешний всплеск именно с удачным расположением праздника, позволяющим устроить длинные выходные без серьезного ущерба для рабочего графика.

В опросе, проведенном с 20 февраля по 3 марта 2026 года, приняли участие 1600 респондентов из 389 населенных пунктов России.