Небольшая часть архангелогородцев хочет продлить себе День России

14% архангелогородцев присоединит отпуска или отгулы к выходным дням, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. 14% архангелогородцев планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты.

Женщины чаще мужчин заявляли о таком намерении (16% против 12% соответственно). Среди архангелогородцев от 35 до 45 лет больше тех, кто собирается присоединить дополнительные дни к празднику (15%), среди тех, кто старше и моложе, таких 13%. Сотрудники с доходом до 100 тысяч рублей чаще используют эту возможность (17%) по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (11%).

Большинство (63%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.