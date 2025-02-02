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Архангелогородцы не хотят продлевать 23 февраля отпуском или отгулами

В опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, приняли участие трудоустроенные горожане из Архангельска.

9% архангелогородцев планируют увеличить время отдыха на 23 февраля, присоединив к праздничному дню отпуск или отгулы. В этом году День защитника Отечества пришелся на воскресенье, логично было бы предположить, что работающие в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, будут отдыхать еще в и понедельник, однако правительство перенесло выходной на 8 мая. Таким образом, архангелогородцев ждет обычная рабочая неделя.

Желающих продлить отдых на День защитника Отечества среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин: 12 и 6% соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют присоединять отпуска или отгулы к 23 февраля, чем те, кто моложе или старше. Почти каждый пятый участник опроса с доходом от 100 тысяч рублей в месяц также собирается продлить отдых (18% против 5% среди тех, кто зарабатывает меньше).

(фото с https://dzen.ru) 

20 февраль 08:00 | : Будни

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