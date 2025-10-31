Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Зимние встречи» в Кенозерье собрали 120 жителей и больше 20 новых инициатив по развитию заповедных территорий

В деревне Вершинино завершилась XVII традиционная конференция местных инициатив «Зимние встречи». За три дня, с 27 февраля по 1 марта, участники форума — жители Кенозерья, Лекшмозерья и Онежского полуострова, эксперты и сотрудники национального парка — не только подвели итоги, но и наметили планы на будущее, предложив более 20 новых проектов.

2026 год в Архангельской области объявлен Губернатором Александром Цыбульским Годом культуры Русского Севера, что созвучно миссии Кенозерского национального парка, который уже 35 лет работает в Кенозерье и 13 лет — в «Онежском Поморье».

Открывая конференцию, руководитель парка Александра Яковлева напомнила об уникальности этой территории и высокой оценке её значимости.

«Мы единственный национальный парк в России, который одновременно заботится и о заповедной природе, и о десятках памятников архитектуры, сохраняет жизнь в северных деревнях. Не случайно в 2024 году мы получили статус Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — это наивысшее признание ценности нашего наследия и качества управления им на мировом уровне», — подчеркнула она, добавив, что главный приоритет парка — сохранить землю для будущих поколений.

Три кита 2026 года

Александра Яковлева анонсировала три ключевых проекта, которые будут реализованы в текущем году.

Первый и важнейший — строительство Депозитария «Небесное Кенозерье». Объект создается по поручению Президента России.

Второе масштабное событие — выставка «Свобода и Глушь. От Кенозерья до Поморья», которая откроется 16 марта в Центральном дворце музея-заповедника «Царицыно» в Москве. «Никогда ещё ни один национальный парк России, ни один архангельский музей не был так достойно и разнообразно представлен в столице. 11 залов, 1200 квадратных метров, более 850 предметов, 40 партнёров», — отметила руководитель парка.

Третья задача — создание визит-центра национального парка «Онежское Поморье» в деревне Луда.

История, ожившая в музее и книге

Большое внимание на «Зимних встречах» уделили сохранению исторической памяти. Начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Марина Мелютина рассказала о готовящемся к открытию музее «Откуда Я? Археологический портрет Кенозерья». Украшением экспозиции станет история находки фрагмента древней керамики, которую обнаружил юный житель Вершинино Никита Юрьев.

Яркий пример народной инициативы представили жители деревни Семёново. В конце декабря из печати вышла книга «О чём молчит Кенозеро?». Её автор Вероника Шевченко вместе с потомками местных жителей собрала материал о 16 родах, населявших деревню вплоть до XIX века.

От идей — к делу

Ключевая цель «Зимних встреч» — помочь жителям найти ресурсы для воплощения своих идей. Сегодня в заповедных деревнях работают несколько инструментов поддержки.

Участники поделились опытом заключения социальных контрактов: уроженец Усть-Почи Влад Сидоров приобрёл 3D-принтер, а Анна Корчагина из Каргополя создала мастерскую по деревообработке.

Особый интерес вызвал конкурс грантов «Сполохи», который проводит национальный парк. Для участия в нём не нужны справки о доходах — главное, чтобы проект был связан с традициями заповедной территории. В 2025 году поддержку получили 12 инициатив: от производства деревянных ложек до создания сувениров по музейным образцам.

Ещё одна мера поддержки — конкурс «Хранители традиций», который помогает жителям восстанавливать исторический облик домов. Уже четвёртый раз северяне смогут получить до 100 тысяч рублей на возвращение резных наличников и росписи.

Жители также рассказали об успешном опыте краудфандинга, создании этнографических программ и предпринимательстве. Прошлым летом в Вершинино открылось кафе «Кенозерское сельпо», которое дало рабочие места местной молодёжи.

В финале конференции благодарности за плодотворное сотрудничество и большой вклад в сохранение наследия получили 218 жителей заповедной территории.

03 март 14:38 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (33)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20