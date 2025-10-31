«Зимние встречи» в Кенозерье собрали 120 жителей и больше 20 новых инициатив по развитию заповедных территорий

В деревне Вершинино завершилась XVII традиционная конференция местных инициатив «Зимние встречи». За три дня, с 27 февраля по 1 марта, участники форума — жители Кенозерья, Лекшмозерья и Онежского полуострова, эксперты и сотрудники национального парка — не только подвели итоги, но и наметили планы на будущее, предложив более 20 новых проектов.

2026 год в Архангельской области объявлен Губернатором Александром Цыбульским Годом культуры Русского Севера, что созвучно миссии Кенозерского национального парка, который уже 35 лет работает в Кенозерье и 13 лет — в «Онежском Поморье».

Открывая конференцию, руководитель парка Александра Яковлева напомнила об уникальности этой территории и высокой оценке её значимости.

«Мы единственный национальный парк в России, который одновременно заботится и о заповедной природе, и о десятках памятников архитектуры, сохраняет жизнь в северных деревнях. Не случайно в 2024 году мы получили статус Объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — это наивысшее признание ценности нашего наследия и качества управления им на мировом уровне», — подчеркнула она, добавив, что главный приоритет парка — сохранить землю для будущих поколений.

Три кита 2026 года

Александра Яковлева анонсировала три ключевых проекта, которые будут реализованы в текущем году.

Первый и важнейший — строительство Депозитария «Небесное Кенозерье». Объект создается по поручению Президента России.

Второе масштабное событие — выставка «Свобода и Глушь. От Кенозерья до Поморья», которая откроется 16 марта в Центральном дворце музея-заповедника «Царицыно» в Москве. «Никогда ещё ни один национальный парк России, ни один архангельский музей не был так достойно и разнообразно представлен в столице. 11 залов, 1200 квадратных метров, более 850 предметов, 40 партнёров», — отметила руководитель парка.

Третья задача — создание визит-центра национального парка «Онежское Поморье» в деревне Луда.

История, ожившая в музее и книге

Большое внимание на «Зимних встречах» уделили сохранению исторической памяти. Начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Марина Мелютина рассказала о готовящемся к открытию музее «Откуда Я? Археологический портрет Кенозерья». Украшением экспозиции станет история находки фрагмента древней керамики, которую обнаружил юный житель Вершинино Никита Юрьев.

Яркий пример народной инициативы представили жители деревни Семёново. В конце декабря из печати вышла книга «О чём молчит Кенозеро?». Её автор Вероника Шевченко вместе с потомками местных жителей собрала материал о 16 родах, населявших деревню вплоть до XIX века.

От идей — к делу

Ключевая цель «Зимних встреч» — помочь жителям найти ресурсы для воплощения своих идей. Сегодня в заповедных деревнях работают несколько инструментов поддержки.

Участники поделились опытом заключения социальных контрактов: уроженец Усть-Почи Влад Сидоров приобрёл 3D-принтер, а Анна Корчагина из Каргополя создала мастерскую по деревообработке.

Особый интерес вызвал конкурс грантов «Сполохи», который проводит национальный парк. Для участия в нём не нужны справки о доходах — главное, чтобы проект был связан с традициями заповедной территории. В 2025 году поддержку получили 12 инициатив: от производства деревянных ложек до создания сувениров по музейным образцам.

Ещё одна мера поддержки — конкурс «Хранители традиций», который помогает жителям восстанавливать исторический облик домов. Уже четвёртый раз северяне смогут получить до 100 тысяч рублей на возвращение резных наличников и росписи.

Жители также рассказали об успешном опыте краудфандинга, создании этнографических программ и предпринимательстве. Прошлым летом в Вершинино открылось кафе «Кенозерское сельпо», которое дало рабочие места местной молодёжи.

В финале конференции благодарности за плодотворное сотрудничество и большой вклад в сохранение наследия получили 218 жителей заповедной территории.