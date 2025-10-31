Вверх
«Нашел деньги на долги»: архангелогородец оплатил кредит сразу после ареста автомобиля

Житель Архангельска, задолжавший микрофинансовой организации крупную сумму, вспомнил о своих обязательствах только после того, как судебные приставы разыскали и арестовали его иномарку. Чтобы вернуть KIA Rio, деньги нашлись буквально за несколько часов.

В Управлении ФССП России по Архангельской области и НАО рассказали историю архангелогородца, который взял займ, но возвращать почти 170 тысяч рублей не торопился. Когда кредитору надоело ждать, он обратился в суд, и документы попали к приставам.

Поскольку на банковских счетах мужчины денег не обнаружилось, сотрудники ведомства решили обратить взыскание на его имущество — автомобиль KIA Rio. Но по месту регистрации должника машины не оказалось: неплательщик, видимо, надеялся спрятать транспортное средство от правосудия. Автомобиль объявили в розыск.

Однако спрятаться от приставов надолго не вышло. В ходе розыскных мероприятий машину нашли и арестовали. Как только мужчина узнал, что лишился своего железного коня, у него чудесным образом появилась необходимая сумма. В тот же день долг в полном объеме был погашен.

После поступления денег на депозитный счет ведомства арест с имущества сняли. Кредитор получил свои средства, должник — машину, а приставы — еще одно подтверждение народной мудрости о том, что долг платежом красен.

03 март 10:16 | : Будни

