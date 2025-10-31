Вверх
На ЖК «Аквартал» началось возведение третьего корпуса

Жилой комплекс «Аквартал» строится Группой Аквилон на берегу Северной Двины, между ул. Октябрят и ул. Касаткиной. Он станет первым в Поморье домом с собственной газовой котельной.

 На участке площадью 3,5 гектара, за пределами тополиного сквера у ТРК «Макси» и зоны санитарной охраны ЦВОС,  спроектирован разновысотный жилой комплекс жилой площадью порядка 50 тыс. кв. м, а также зарезервирован участок для физкультурно-оздоровительного комплекса.

 Проект жилого комплекса разработало архитектурно-градостроительное бюро MLA+. Квартал с приватным двором сформирован двумя блоками. Секция, смотрящая на Ленинградский проспект, поддерживает высотность окружающей застройки. Строгая регулярная сетка фасадов из кирпича лаконично вписывается в городскую улицу. Все фасады максимально раскрыты в сторону Северной Двины.

 Архитекторы учли и особенное отношение жителей Архангельска к зеленым насаждением, предусмотрено максимальное озеленение и сохранение естественного ландшафта вдоль реки.

 Проект реализуется по всем стандартам Группы Аквилон, которые уже стали привычными для горожан: двор без машин, «разумные метры», детские площадки, зона для воркаута, места для отдыха, подземный и гостевой паркинги. По сути, проект Группы Аквилон вдохнет жизнь в уголок между Северной Двиной и Ленинградским проспектом. Новый жилой квартал включает и помещения общественно-делового назначения на первых этажах зданий. Локация предусматривает выход к реке и хорошую транспортную развязку.

 Строительство первой очереди началось в 2023 году. Сейчас на первом корпусе завершается монтаж лифтов и отделочные работы. Его сдача в эксплуатацию состоится в этом году. На втором корпусе завершаются работы на кровле. На третьем корпусе, продажи квартир в котором стартуют 3 марта выполнено устройство фундамента.

 ЖК «Аквартал» получил современную автоматизированную газовую котельную мощностью 6,4 мВт. Для подключения котельной по соглашению с «Газпром Газораспределение Архангельск» выполнено строительство сетей газоснабжения протяженностью порядка 750 м от пр. Московский вдоль ул. Октябрят до участка жилого комплекса. Здание котельной уже построено, выполнен монтаж оборудования.

 Переход на газ позволит на 45% снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления. Таким образом, горячее водоснабжение в доме не будет отключено во время общегородских гидравлических испытаний, а начало отопительного сезона зависит от решения собственников.

 На участке вдоль пр. Ленинградского зарезервировано место для размещения ФОКа, также разработана его архитектурная концепция, чтобы спортивный объект вписывался в облик нового квартала. Кроме этого, Группа Аквилон подготовит для него все необходимые инженерные коммуникации.

 Общий объем инвестиций составит более 2,35 млрд. рублей, в связи с экономическими изменениями эта цифра может увеличиться, но это никак не повлияет на работы и сроки реализации проекта. Сдача первых двух корпусов комплекса намечена на 2026 год, третьего – на 2028 год.

 Решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области проект получил статус приоритетного. В соответствии с областным законом, принятым по инициативе губернатора Александра Цыбульского, 7% от общего объема жилых квадратных метров - примерно 100 квартир, девелопер передаст в государственную собственность Архангельской области для предоставления нуждающимся.

02 март 11:30 | : Будни

