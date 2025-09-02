У архангельских школьников растет интерес к православию

В нынешнем учебном году значительно увеличился процент выбора родителями учеников модуля «Основы православной культуры» в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Об этом рассказал глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.



«В связи с увеличением спроса издательство на данный момент готовит дополнительные тиражи учебников по ОПК, — отметил священник. — Образовательный отдел также решил поддержать педагогов и оперативно приобрести и адресно передать в школы комплекты учебников для закрытия потребностей в организации учебного процесса».



Отец Кирилл напомнил, что образовательный отдел постоянно взаимодействует с региональным Институтом открытого образования. В частности, речь идет о методической и консультационной помощи педагогам, преподающим основы православной культуры.



Отметим, учебный предмет ОРКСЭ изучается в четвертом классе. Его содержание определено шестью самостоятельными модулями: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». Выбрать программу родители третьеклассников могут в конце учебного года.



