Астраханский имам поговорил с архангельскими заключенными о толерантности

Исправительные колонии УФСИН России по Архангельской области посетил имам-хатыб мусульманской религиозной организации «Махалля мечети милосердная».

В ряде учреждений УФСИН России по Архангельской области отбывают наказание лица, исповедующими ислам. С ними и встретился имам-хатыб Ризабик-Хазрат Юсупов, приехавший из Астрахани. С осужденными он провел беседу, направленную на воспитание у них толерантного отношения к представителям других вероисповеданий, интереса к изучению традиционных для нашей страны религий, возникновение конструктивного диалога между представителями различных культур и конфессий.

Особое внимание в ходе состоявшегося разговора было уделено вопросам профилактики терроризма, экстремизма и распространению деструктивных псевдорелигиозных идеологий в местах лишения свободы. Имам рассказал о безнравственном посыле экстремистских идей, о том, к каким трагедиям они приводят, о недопустимости разделения людей по принципу происхождения. Также с присутствующими он поговорил о формировании верного понимания религиозных норм и ценностей, исключающих любые проявления радикальных настроений и насилия.

Осуждённые активно участвовали в разговоре, задавали интересующие их вопросы, касающиеся соблюдения религиозных обязанностей в условиях исправительного учреждения, в частности, порядка совершения намаза.

Отметим, подобные визиты способствуют укреплению межрелигиозного мира и согласия, а также формированию позитивного психологического климата в подразделениях уголовно-исполнительной системы.