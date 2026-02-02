Вверх
Архангельская молодежь продолжает отмечать День святого Валентина

14 февраля цветы второй половине преподнесет каждый второй архангелогородец до 35 лет.

 Отмечать День святого Валентина собираются лишь 15% северян. Неофициальная дата более популярна у молодежи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 22%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше — только 5%. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 10%, а среди еще не состоящих в зарегистрированном браке — 25%.

 Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 3 из 10 мужчин, встретивших свою вторую половину. Традиция сильнее распространена среди респондентов, состоящих в незарегистрированных отношениях (35%), чем среди состоящих в браке (25%). Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.

 На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь 1 из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.

 Отношение к празднику показывает устойчивую тенденцию к охлаждению. Если в 2007 году День святого Валентина отмечал каждый второй, то в 2026 — только 15% респондентов. День всех влюбленных сегодня является праздником для молодежи, постепенно теряя поддержку как в обществе, так и в бизнес-среде.

14 февраль 09:24 | : Будни

«Черное золото» Венесуэлы – благо или беда?
Депутаты АрхГорДумы прослушали романсы о финансах

