Архангельские женатики меньше других любят День святого Валентина

58% архангелогородцев относятся ко Дню влюбленных нейтрально, 24% положительно, 18% отрицательно.

7% северян любят неофициальный праздник 14 февраля, 17% он нравится. Большинство же (58%) относится к Дню святого Валентина безразлично-нейтрально. 10% признались в антипатии, еще 8% буквально ненавидят его.

 Женщины настроены более благосклонно: 30% россиянок оставили положительные оценки, в то время как среди мужчин таковых лишь 19%.

 Ожидаемо, что больше праздник любит молодежь до 35 лет: 38% позитивных отметок (а среди граждан 45+ — всего 14%).

 Жителям Архангельска, состоящим в отношениях, День влюбленных нравится больше, чем одиноким и состоящим в зарегистрированном браке (35, 24 и 21% соответственно).

13 февраль 08:00 | : Будни

