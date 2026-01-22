Пятница 13-е. Не бойтесь завтрашнего дня

В пятницу 13-го российские водители попадают в аварии почти в два раза реже, чем в обычные пятницы, — выяснила страховая компания «Согласие», проанализировав статистику страховых случаев по полисам каско и ОСАГО за 2025 год. Вопреки устойчивому мифу, этот день входит в число самых безопасных дат для вождения.

Всего за 2025 год на все пятницы пришлось 12,4% от общего числа зарегистрированных страховых случаев по ДТП. При этом среднестатистическая доля одного дня недели составляет 14,3%. Иными словами, пятницы стабильно безопаснее, чем, например, вторники или четверги. Разрыв может достигать 30–40% в пользу конца рабочей недели.

Пятница 13-е в 2025 году выпала на июнь. В этот день зафиксировано 0,125% от годового количества ДТП — это ниже средних показателей как для обычных пятниц (0,17–0,22%), так и для июньских дней в целом. Для сравнения: в четверг 12 июня произошло 0,17% аварий от годового объёма, а в пятницу 20 июня, лишённую «магического» ореола, — 0,22%. Таким образом, в «страшную» дату машин разбивают почти в два раза меньше, чем в следующую за ней рядовую пятницу.

В «Согласии» объясняют этот парадокс поведенческим фактором. Водители, которые верят в приметы, в пятницу 13-го стараются быть вдвое аккуратнее, реже садятся за руль без крайней необходимости и внимательнее следят за дорогой. Остальные участники движения ведут себя как обычно — и в итоге общая аварийность оказывается ниже среднестатистической.

«Суеверия — важная часть культуры, но на дорогах они работают не так, как принято думать», —комментирует заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов. — «Предположительно, люди, которые боятся пятницы 13-го, начинают аккуратнее водить. А те, кто не боится, ведут себя обычно. В сумме это дает снижение числа аварий. Так что магия работает — просто в обратную сторону».

При этом ключевые факторы аварийности, по данным компании, никак не связаны с календарными страхами. Реальные всплески ДТП приходятся на совершенно другие дни: например, пятницы перед длинными выходными дают прирост числа аварий до 30% относительно обычных пятниц. Первый снег увеличивает аварийность на 50–70%.

Таким образом, данные «Согласия» окончательно развенчивают миф о пятнице 13-е как о дне тотального автомобильного хаоса. Бояться за рулем стоит не магических чисел, а усталости, спешки, плохой погоды и чужой неосторожности. А пятница 13-е — просто отличный повод лишний раз напомнить себе, что безопасность на дороге начинается с головы, а не с календаря.