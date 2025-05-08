Стоять, боятся. В Архангельск пришла пятница 13-е

Пятница 13-е традиционно считается днем, когда удача может отвернуться даже от самых везучих. В преддверии этой даты страховая компания «Согласие» проанализировать, какое влияние пятница 13-е оказала на страхователей, обратившись к статистике несчастных случаев за 2024 год.

В минувшем году пятница 13-е выпала на сентябрь и декабрь. В «Согласии» отметили, что в сентябре поступило больше обращений — 58% против 42% в декабре. Хотя общее количество обращений от мужчин и женщин оказалось равным, в декабре женщины столкнулись с несчастными случаями чаще, чем мужчины. Наиболее подверженными неприятностям в эти дни оказались люди с именами Даниил и Наталья.

Абсолютное большинство обращений (более 70%) было связано с переломами конечностей. Следующими по частоте были ушибы и растяжения, составившие 11% и 10% соответственно. В равной степени страхователи получали травмы плеч, предплечий и пальцев рук (по 18% обращений из-за каждой травмы). В 14% случаев страхователи получали травмы стоп, а в 11% обращались с повреждениями голени.

Более четверти всех несчастных случаев в пятницу 13-е произошли с жителями Ижевска. На Москву и область пришлось 15% обращений, а третье место заняли Киров и Кострома (по 8% каждый). Среди возрастных категорий чаще всего обращались родители 12-летних детей, а также граждане в возрасте 38 и 55 лет.

Интересно, что в 2024 году 13 июня выпало на четверг, и в этот день неудачи практически обошли стороной женщин: 94% обращений поступило от мужчин. Из них 33% пришлись на Александров, а по 13% на Денисов и Кириллов. На основе этой статистики в компании предположили, что в пятницу 13 июня 2025 года мужчинам стоит быть осторожными, особенно в отношении травм голени и стоп.